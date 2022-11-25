Песков заявил, что точных сроков оглашения Путиным послания ФС РФ нет
Песков добавил, что Кремль сообщит, как только появятся точные сроки.
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Точных сроков оглашения послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», - цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что послание Путина Федеральному собранию РФ будет оглашено до конца года. Дмитрий Песков добавил, что сообщит точную дату обнародования послания, когда она будет известна.