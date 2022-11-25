Меркель подчеркнула, что начало СВО России на Украине не стало для нее неожиданностью, если учитывать невыполнение Киевом Минских соглашений.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что под конец срока на своем посту не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Российской Федерацией на уровне Европейского союза.

Меркель подчеркнула, что начало специальной военной операции России на Украине не стало для нее неожиданностью, если учитывать невыполнение Киевом Минских соглашений.

«Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет"», - сказала экс-канцлер в интервью изданию Spiegel.

Согласно словам Меркель, если бы она выставила свою кандидатуру в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с президентом Российской Федерации. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что в контексте властной политики ее время прошло.

Немецкий политик отметила, что эти вопросы касались не только ситуации на Украине, но и напряженностей между Приднестровьем и Молдавией, Грузией и Абхазией, а также конфликтов в Сирийской Арабской Республике и Ливии. Меркель подчеркнула, что «пришло время для нового подхода».

Ранее издание Global Times писало, что западные страны чахнут без лидеров уровня Ангелы Меркель и сотрудничества с Российской Федерацией. Как сообщала газета, руководство стран Европейского Союза ходит по замкнутому кругу, забывая в играх в политику про национальные интересы.