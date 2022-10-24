GT: Запад чахнет без лидеров уровня Меркель и сотрудничества с Россией

По наблюдениями Global Times, руководство стран ЕС ходит по замкнутому кругу, забывая в играх в политику про национальные интересы.

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По наблюдениями Global Times, причина глубокого кризиса в Европе кроется в системных ошибках внешнеполитического курса правящих элит, которые в угоду политическим играм пренебрегают национальными интересами и игнорируют очевидные преимущества сотрудничества с Россией. Обозреватель китайской газеты Чжао Цзюньцзе считает, что среди новых европейских лидеров нет политика уровня экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая понимала грань между идеологией и прагматизмом.

«В последние годы многие политические элиты в Европе попадают в «замкнутую петлю» алогичного мышления при принятии важных решений. Они сосредотачиваются только на идеологии, политических интересах и стратегической безопасности, но явно игнорируют интересы широкой общественности», - отметил аналитик.

По мнению эксперта, проблема в равной степени касается практически всех западных стран, в том числе Великобритании и Германии.

«Некоторые политические элиты Германии после начала украинского кризиса также слишком много учитывали идеологию и политические интересы в своей внешней политике, игнорируя свои собственные национальные условия и средства к существованию людей... К сожалению, лидерам ... партии не хватает стратегического видения и рационального мышления. Они обвиняют бывшего канцлера Меркель в дружбе с Россией и ужесточении санкций против России. В результате Германия оказалась в сложной ситуации с высокой инфляцией, нехваткой энергии, экономическим спадом и ростом цен... Германия не только экономически во всех аспектах отделяется от России... Такое глупое мышление возникает из-за того, что слишком много внимания уделяется идеологии», - пишет эксперт.

По мнению обозревателя, «европейские правительства игнорируют требования людей и прагматическое национальное развитие, что приводит к хаосу в европейской политике», на фоне «неразрешимого системного кризиса в европейском обществе» в некоторых европейских странах к власти пришли крайне правые популисты, и «Запад чахнет без великих лидеров».

Ранее сообщалось, что странам ЕС предложили делиться друг с другом газом в критических ситуациях.