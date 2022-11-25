Прошивая «Иглой»: мобилизованные подразделений ПВО выполнили боевые стрельбы на Сахалине

Боевые пуски ракет ПЗРК «Игла» выполняются в условиях применения «противником» светотепловой защиты, на дальностях от 500 метров до 3500 метров.

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С мобилизованными военнослужащими подразделений противовоздушной обороны на Сахалине проведены боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям.

Офицеры армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают с мобилизованными практические действия по поиску, определению характера целей, их захвату и уничтожению.

Боевые пуски ракет ПЗРК «Игла» выполняются в условиях применения «противником» светотепловой защиты, на дальностях от 500 метров до 3500 метров. Помимо мишеней, имитирующих самолеты и вертолеты условного противника, военнослужащие поражают ударные беспилотники различного типа. В качестве целей противника используются осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномета «Сани».

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно.

Ранее мы показывали, как проходит обучение мобилизованных военнослужащих на полигоне в Донецкой Народной Республике. В ДНР мобилизованные военнослужащие проходят боевую подготовку в рамках которой учатся стрелять из гранатомета и винтовок, метать гранаты и работать в парах и группах, прикрывая друг друга.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов