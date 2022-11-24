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Впитывают как губки: как проходит обучение мобилизованных на полигоне в ДНР

Андрей Лазарев
05:01 24.11.2022
В ДНР мобилизованные военнослужащие проходят боевую подготовку в рамках которой учатся стрелять из гранатомета и винтовок, метать гранаты и работать в парах и группах, прикрывая друг друга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне в тыловом районе Донецкой Народной Республики мобилизованные бойцы под руководством опытных инструкторов морской пехоты Тихоокеанского флота осваивают и противотанковые гранатометы. Еще пару месяцев назад они не были даже знакомы, теперь же почти как одна семья - плечом к плечу, в одном окопе, учатся метко поражать мишени из автомата Калашникова.

На огневом рубеже мобилизованные оттачивают навыки в стрельбе из подствольного гранатомета на расстоянии 150 метров до цели. Также военнослужащие тренируются метать гранаты Ф-1 и РГД-5, отрабатывать тактику современного боя небольшими группами и даже работать в снайперских парах.

«Это особый такой случай. Батарея подобралась из очень-очень хороших ребят, поэтому впитывают как губки. Самое основное, что им интересно», - поделился командир батареи с позывным «Гармонист».

Помимо этого, бойцов учат плавно спускать курок винтовки Драгунова и делятся секретами взаимодействия с артиллерийскими расчетами.

«Ребят прикрываем. Мы работаем на расстоянии. Вычисляем противника и даем также координаты для артиллерии, для миномета. Мы как корректировщики еще работаем», - рассказывает снайпер-разведчик с позывным «Пушистый».

Сформированные экипажи бронетранспортеров осваивают крутые повороты и сложные маневры. Они ведут наступление и огонь по условному противнику из 30-миллиметровых пушек.

Полигон поделен на несколько секторов. Отработка слаженности действий ведется на каждом участке, чтобы в условиях реального боя пехота успешно произвела штурм позиций противника. Огневая поддержка реактивной артиллерии облегчает эту задачу. Расчеты РСЗО «Град» рядом со стрельбищем учатся наводить орудие, пользоваться буссолью и поражать цели.

В то же время под Самарой мобилизованные учатся вести ночной бой. Их тренировки проходят в темноте. Бойцы учатся вести стрельбу по условному противнику на расстоянии от 100 до 400 метров.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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