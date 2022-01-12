Трое погибших: под Иркутском столкнулись грузовик и авто ритуальной службы

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области столкнулись автомобиль ритуальной службы и большегруз. В результате аварии, согласно предварительным данным, погибли три человека.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении на 1839 км. федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" (р-н Старой Ясачной) автомобилей "Газель" и фуры. На место инцидента незамедлительно прибыли экипажи дорожной полиции и МЧС. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие в данном ДТП находились в «Газеле». В настоящий момент на места инцидента работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии.