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«Безупречная работа»: генконсул России в Казахстане оценил действия миротворцев ОДКБ

05:47 12.01.2022
По словам генерального консула, только за 9 января удалось эвакуировать из Казахстана почти 1,5 тысячи человек, что является беспрецедентной по своим масштабам операцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Операция по эвакуации россиян из охваченного беспорядками Казахстана является беспрецедентной, а четкости действий наших военных могут позавидовать создатели швейцарских часов. Таким мнением поделился генеральный консул России в республике Евгений Бобров.

«Если говорить про наших военных, то это безупречная работа. Как сказали мои коллеги, самыми четкими в мире считают швейцарские часы. Так вот, эти часы отдыхают в сравнении с четкостью работы наших военных. Это был беспрецедентный случай в истории. За один день нам удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи человек», - рассказал Бобров.

Все эти дни российские дипломаты работали в круглосуточном режиме. В тесном сотрудничестве с Минобороны была организована доставка россиян на родину. Безопасность самого генконсульства обеспечивают десантники 45-й бригады.

Тем временем, Алма-Ата постепенно возвращается к привычному ритму жизни, открывается все больше магазинов, в городе работает общественный транспорт. До 19-го числа на всей территории Казахстана сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час, находиться на улице с 23:00 до 07:00, по-прежнему запрещено.

Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Андрей Работнов

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