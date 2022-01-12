«Безупречная работа»: генконсул России в Казахстане оценил действия миротворцев ОДКБ

Операция по эвакуации россиян из охваченного беспорядками Казахстана является беспрецедентной, а четкости действий наших военных могут позавидовать создатели швейцарских часов. Таким мнением поделился генеральный консул России в республике Евгений Бобров.

«Если говорить про наших военных, то это безупречная работа. Как сказали мои коллеги, самыми четкими в мире считают швейцарские часы. Так вот, эти часы отдыхают в сравнении с четкостью работы наших военных. Это был беспрецедентный случай в истории. За один день нам удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи человек», - рассказал Бобров.

Все эти дни российские дипломаты работали в круглосуточном режиме. В тесном сотрудничестве с Минобороны была организована доставка россиян на родину. Безопасность самого генконсульства обеспечивают десантники 45-й бригады.

Тем временем, Алма-Ата постепенно возвращается к привычному ритму жизни, открывается все больше магазинов, в городе работает общественный транспорт. До 19-го числа на всей территории Казахстана сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час, находиться на улице с 23:00 до 07:00, по-прежнему запрещено.

Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Андрей Работнов