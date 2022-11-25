Подлодка «Магадан» ТОФ ударила по морской и береговой целям ракетами «Калибр»

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Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской и береговой целям.

Перед выполнением упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район, откуда и нанесла удары по мишенным позициям. Обе цели в конечном счете были поражены.

Первая ракета ударила по морской цели, это был щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая в расчетное время попала по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

Подводная лодка «Магадан» является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3 на Тихоокеанском флоте, имеющей на вооружении крылатые ракеты «Калибр». В состав флота подводная лодка «Магадан» принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. На ТОФ она прибыла Северным морским путем в октябре текущего года.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов