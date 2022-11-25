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«Время - это наша жизнь»: как расчеты «Мста-С» выполняют боевую работу в зоне СВО

05:01 25.11.2022
Артиллеристы должны работать быстро: подготовить технику, нанести удар и сразу покинуть позиции. Враг в любой момент может нанести ответный удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» Центрального военного округа (ЦВО), в зоне проведения специальной военной операции.

Расчет самоходного арторудия «Мста-С» меняет огневую позицию после каждого обстрела объектов противника. В боевой работе артиллеристы ЦВО следуют принципу «одна цель - одна позиция», это лишает националистов возможности нанести прицельный ответный удар. По траектории полета снарядов противник вскрывает огневую точку, которую уже покинули расчеты САУ «Мста-С».

«В нашем случае время - это наша жизнь», - рассказал «Мурманск», старший механик-водитель.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЦВО уничтожают арторудия и радиолокационные станции ВСУ, точечными ударами 152-х миллиметровых снарядов расчет САУ уничтожает танки, БТР и машины с боеприпасами.

После получения координат целей, артиллеристы в считанные минуты занимают огневую позицию, проводят привязку к местности, наведение и производят стрельбу. Скорость боевой работы достигается за счет слаженности работы расчета и позволяет сохранить жизнь личного состава без потери эффективность артударов.

Ранее «Звезда» показала кадры подготовки «Солнцепеков» к стрельбе. Так как машина стреляет с огромной отдачей, особое внимание при стрельбе уделяется опоре - для стабилизации тяжелой огнеметной системы опускаются задние аутригеры и передний отвал.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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