Песков заявил, что на встрече с матерями участников СВО Путин обсудит темы, которые они поднимут

На беседу с президентом России приглашены матери, чьи сыновья (мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные) находятся в зоне СВО, служат в ВС РФ или же проходят боевое слаживание.

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На предстоящей встрече с матерями российских военных, принимающих участие в спецоперации, президент РФ Владимир Путин обсудит все интересующие их темы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Те, которые будут они поднимать», - сообщил он РИА Новости.

Песков добавил, что глава России также поздравит участниц пятничной встречи с ним с наступающим Днем матери.

На данный разговор приглашены матери, чьи сыновья (мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные) служат в Вооруженных силах РФ, либо они непосредственно находятся в зоне проведения спецоперации или же проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Немногим ранее Владимир Путин заявил о необходимости тесной работы Вооруженных сил и оборонного комплекса с учетом выполнения гособоронзаказа. Данное заявление прозвучало во время заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.