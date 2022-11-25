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Военному госпиталю Минобороны России исполнилось 60 лет

03:29 25.11.2022
В нем трудятся более 1200 человек и созданы все условия для оказания помощи как военнослужащим и их семьям, так и гражданскому населению. Помимо этого, помощь оказывается раненым в ходе СВО бойцам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Третьему филиалу «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ исполнилось 60 лет со дня основания.

Госпиталь создан в 1962 году и до 2009 года был 25-м Центральным военным клиническим госпиталем Ракетных войск стратегического назначения.

В филиале созданы и успешно работают две поликлиники, три клинических центра, семь диагностических и 33 коечных отделения, в госпитале трудятся свыше 1200 человек, в том числе 28 заслуженных врачей Российской Федерации, 18 кандидатов медицинских наук. Около 90% врачебного состава имеют высшие и первые квалификационные категории.

В госпитале созданы необходимые условия для профессионального оказания медицинской помощи как военнослужащим и членам их семей, так и гражданскому населению Москвы и Московской области. Также оказывается помощь военнослужащим, получившим ранения при выполнении специальных задач в рамках СВО и защищавшим народ Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ежегодно в госпитале получают квалифицированную медицинскую помощь свыше 10 тысяч пациентов.

Госпиталь постоянно развивает и совершенствует материально-техническую базу, внедряет новейшие технологии в обследовании, лечении и медицинской реабилитации больных. Он оснащен современным медицинским оборудованием, таким как ангиографический комплекс, магниторезонансные и компьютерные томографы, аппараты для ударно-волновой дистанционной литотрипсии, стоматологические комплексы, современные рентгеновские аппараты и аппараты для ультразвуковой диагностики, мониторные системы для интенсивного наблюдения.

Также Министерство обороны России планирует создать крупный военный госпиталь в Курске. Строители уже приступили к устройству фундамента под здание будущего медицинского учреждения.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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