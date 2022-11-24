Минобороны России построит крупный военный госпиталь с поликлиникой в Курске

Военные строители уже приступили к устройству фундамента под здания будущего госпиталя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные строители возведут в Курске военный госпиталь на 150 мест с поликлиникой. Специалисты уже приступили к устройству фундамента, сообщает Министерство обороны РФ.

На месте строительных работ сегодня заложили памятный камень. В торжественной церемонии принял участие губернатор области Роман Старовойт.

Лечебно-диагностический корпус будет соединен с просторным палатным блоком на 120 мест. В нем будут работать хирургическое отделение на 40 коек, два операционных блока, анестезиология с реанимацией. В комфортабельные боксы заведена система медицинских газов. Здесь же разместится неврологическое отделение, терапия, диагностические, эндоскопическое, физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения.

Лечебный процесс будет проходить с максимальной цифровизацией. Пациентов снабдят индивидуальными браслетами со штрих-кодами, электронными медкартыми. Госпиталь получит все самое современное медицинское оборудование, на его территории будут работать высококвалифицированные специалисты.

Отметим, что Министерство обороны регулярно и в кратчайшие сроки возводит по всей стране военные госпитали и медицинские центры.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов