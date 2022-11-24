Круша бетон, ломая укрепления: кадры работы «Гиацинтов» по позициям украинских боевиков
С воздуха работу нашей артиллерии корректируют расчеты беспилотников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бетонные укрытия украинских боевиков на линии соприкосновения крушат расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С». Расчеты Восточного военного округа наносят удары 152-миллиметровыми фугасными снарядами.
Тяжелые орудия успешно накрывают и другие цели - от огневых точек до скоплений бронетехники противника. С воздуха работу нашей артиллерии корректируют расчеты беспилотников. Они же подтверждают точное поражение позиций националистов.
Ранее корреспондент Андрей Лазарев в сюжете «Звезды» рассказал, как проходит обучение мобилизованных на полигоне в тыловом районе Донецкой Народной Республики.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов