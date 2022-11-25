«Яндекс» перестанет показывать в поиске товары с ложной информацией о скидках

Теперь специальный алгоритм будет анализировать цену товара за два месяца и убирать из поиска продукцию, если на ней есть пометка о скидке, но цена не была снижена.

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Корпорация «Яндекс» создала алгоритм для выявления фейковых скидок. Теперь они будут убираться из поиска.

Магазины смогут сообщать компании о скидках, и алгоритм будет анализировать цену товара за последние два месяца.

«Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара», - цитирует пояснение пресс-службы «Яндекса» ТАСС.

В компании сообщили, что теперь информацию о скидке покупатели увидят только в том случае, если цена действительно снизилась. В поиске будет специальный фильтр «Проверенные скидки» для товаров с пониженной стоимостью. Рядом с каждой скидкой также будет указано, на сколько процентов изменилась цена.

Ранее в сервисе «Яндекс. Карты» объяснили отказ от показа границ городов и областей. Компания объяснила это решение тем, что решила сделать акцент на природных объектах и развивать физико-географическую карту.