«Яндекс» перестанет показывать в поиске товары с ложной информацией о скидках
Корпорация «Яндекс» создала алгоритм для выявления фейковых скидок. Теперь они будут убираться из поиска.
Магазины смогут сообщать компании о скидках, и алгоритм будет анализировать цену товара за последние два месяца.
«Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара», - цитирует пояснение пресс-службы «Яндекса» ТАСС.
В компании сообщили, что теперь информацию о скидке покупатели увидят только в том случае, если цена действительно снизилась. В поиске будет специальный фильтр «Проверенные скидки» для товаров с пониженной стоимостью. Рядом с каждой скидкой также будет указано, на сколько процентов изменилась цена.
Ранее в сервисе «Яндекс. Карты» объяснили отказ от показа границ городов и областей. Компания объяснила это решение тем, что решила сделать акцент на природных объектах и развивать физико-географическую карту.