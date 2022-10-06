В сервисе «Яндекс Карты» объяснили отказ от границ городов и областей

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Сервис «Яндекс Карты» перестал отображать границы городов и областей. Изменения связаны с летним обновлением, в рамках которого ранее пропали границы между государствами, рассказали в компании.

«Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее на исчезновение границ обратили внимание ряд СМИ и каналов в Telegram.

В июне «Яндекс Карты» перестали показывать границы государств на карте мира. Тогда в компании объяснили, что задача сервиса - «отображать мир вокруг», а потому приоритет будут делать на природных объектах.