«Действовали слаженно»: боец рассказал, как получил медаль «За отвагу» в ходе спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Механик-водитель БМП с позывным Дизель, получивший медаль «За отвагу», рассказал, как выполнял задачу.

По его словам, подразделение стягивало силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции, после чего по ним работала наша артиллерия.

«Моя задача - вывозить личный состав и поддержка огнем. Сперва страшновато было, а потом втянулись, нормально стало. Помогло выполнить задачу то, что наши товарищи действовали слаженно. Это привело к хорошему результату. Надо держаться вместе, помогать друг другу», - сказал Дизель.

Военнослужащий добавил, что банковская карта сейчас у жены. В телефонном разговоре она подтвердила, что ему пришли денежные выплаты как участнику спецоперации.

«Сюда не за деньгами, Родина призвала», - добавил Дизель.

Министерство обороны РФ также опубликовало кадры с церемонии награждения. В описании сказано, что медали «За отвагу» получили уральцы, мобилизованные из Свердловской и Челябинской областей.

Ранее Минобороны показало кадры занятий с мобилизованными по тактической медицине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов