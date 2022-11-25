Путин: опыт противодействия западному оружию в СВО нужно использовать в оборонном производстве

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что опыт противодействия западному оружию, полученный в СВО, нужно учесть и применить для производства более качественной отечественной военной продукции.

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным образцам западной техники - это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», - пояснил он.

Также Путин призвал нарастить поставки продукции, необходимой для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он подчеркнул, что важно качественно и вовремя выполнять государственные целевые задания.