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Путин призвал нарастить поставки необходимой для нужд армии продукции

Марина Крижановская
23:15 25.11.2022
В первую очередь глава государства призвал обеспечить потребности частей и подразделений, участвующих в спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин постановил нарастить производство и увеличить поставки необходимой для нужд Вооруженных сил РФ продукции. Он потребовал выполнять целевые задания государства строго в установленные сроки, четко и качественно.

«Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», - заявил российский лидер.

Владимир Путин прибыл на торжественное мероприятие по случаю 15-летия государственной корпорации «Ростех». Во время него он отметил, что на сегодня задачей номер один является «сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности Вооруженных сил».

«И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции», - заявил президент РФ.

Владимир Путин приехал в бизнес-парк «Ростех-Сити». Корпорация «Ростех» ведет свое начало с 23 ноября 2007 года. Бессменным руководителем организации является Сергей Чемезов, назначенный на этот пост 26 ноября того же года.

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