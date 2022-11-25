Он отметил, что ожидает достижений в сферах микроэлектроники, авиастроения, оборудования для сетей связей и электронной компонентной базы.

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Президент РФ Владимир Путин приехал в бизнес-парк «Ростех-Сити» и открыл торжественное мероприятие в честь юбилея корпорации «Ростех». Мероприятие по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции компании приурочено к ее 15-летию.

Российский лидер ожидает, что корпорация будет вести работу по перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России.

«Жду от Ростеха заметных, прорывных результатов в таких сферах как микоэлектроника и электронная компонентная база, авиастроение, оборудование для сетей связей пятого поколения», - сказал он.

Путин подчеркнул, что ожидает успехов во всех областях экономики, улучшающих жизнь россиян и устраняющих зависимость от импортных поставок. По его словам, в России есть все ресурсы для этого

«Все в наших руках», - заявил президент.

Также он призвал нарастить поставки продукции, необходимой для армии.