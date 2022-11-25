В Пансионе воспитанниц МО РФ в Петербурге состоялось открытие Арт-фестиваля «Вдохновение»

В этом году участниками фестиваля стали воспитанницы Санкт-Петербургского Пансиона и Кызылского президентского кадетского училища.

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В Пансионе воспитанниц Министерства обороны России в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие I Арт-фестиваля «Вдохновение». Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России.

В этом году участниками фестиваля стали воспитанницы Санкт-Петербургского Пансиона и Кызылского президентского кадетского училища. Во время церемонии открытия прошло самое зрелищное и таинственное событие Арт-фестиваля - театрализованный показ и дефиле моделей одежды. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее воспитанницы Пансиона Минобороны России стали победительницами кинофестиваля «Кадетский взгляд». Они представили короткометражку «Вера, Надежда…», которая рассказывает о двух девочках-выпускницах с разными историями, судьбами и характерами.