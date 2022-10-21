Воспитанницы Пансиона Минобороны России стали победителями кинофестиваля «Кадетский взгляд»

Их корометражка рассказывает о двух девочках-выпускницах с разными историями, судьбами и характерами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Победителями кинофестиваля «Кадетский взгляд», который проводится среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств - участников СНГ, стали воспитанницы Пансиона Министерства обороны России. Они представили короткометражку «Вера, Надежда…», которая рассказывает о двух девочках-выпускницах с разными историями, судьбами и характерами. Неожиданная встреча на крыше дома стала для каждой из них поводом поверить в себя, преодолеть свои страхи и неуверенность.

Первое место занял фильм Ульяновского гвардейского суворовского училища «Ваня и котенок», серебро взяли нахимовцы из Мурманска с картиной «Флешка» и третьими стали кадеты краснодарского президентского училища с лентой «Почерк детский».

Кадеты Санкт-Петербургского суворовского военного училища получили специальный приз Военкино на кинофестивале «Кадетский взгляд» за фильм, посвященный российскому полководцу Александру Суворову «Наука веровать – наука побеждать!». Награду вручил генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

«Я лично и все члены жюри восхищены тем, как это сделано, с какой душой. И как честно и искренне болеют ваши командиры за то, чтобы вы могли творить, за то, чтобы у вас было будущее. И мы решили в этом году присудить специальный приз в этой номинации Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу за фильм о детских годах Суворова», - сказал глава Военкино.

Максим Ксензов вручил суворовцам сертификат на посещение киноконцерна «Москфильм» и киностудии «Союзмультфильм», чтобы кадеты могли увидеть, как работает киноиндустрия.

Напомним, фестиваль киноработ проводится Главным управлением кадров Министерства обороны России среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств — участников Содружества независимых государств.

В этом году в конкурсную программу были включены фильмы, которые отражают взгляд воспитанников и воспитанниц на великое историческое прошлое и настоящее России, искрение человеческие отношения, любовь и уважение к своей стране. Церемония награждения прошла в Пансионе воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

В состав жюри, которое определило победителей кинофестиваля, вошли певица и актриса Илона Броневицкая, помощник гендиректора корпорации «Ростех» Юлия Воронова, актер театра и кино Нодари Джанелидзе, артист Вадим Колганов, гендиректор Военкино Максим Ксензов, актер и режиссер Артем Михалков, телеведущая Ирина Лосик, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова, сценарист и режиссер Илья Северов, актриса и телеведущая Елена Старостина, заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Фричинская, тележурналист Арина Шарапова и генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко. Председателем жюри стал народный артист России Алексей Гуськов.