В ЕС выразили обеспокоенность изменениями политики Twitter

Еврокомиссар по вопросам юстиции выразил надежду, что будут соблюдены Закон о цифровых услугах и Регламент о защите персональных данных в ЕС.

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Увольнения, недавно начавшиеся в соцсети Twitter, а также снижение контроля за нежелательным контентом стали причиной обеспокоенности в Евросоюзе. В частности, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине.

«Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в Евросоюзе», - приводит РИА Новости слова еврокомиссара.

Немногим ранее владелец Twitter Илон Маск заявил, что разблокирует учетные записи на следующей неделе. На странице своего аккаунта он провел опрос: стоит ли разблокировать учетные записи, не нарушившие «закон и не занимавшиеся вопиющим спамом». Порядка 72,4% ответили утвердительно. В опросе приняли участие 3 162 112 пользователей.