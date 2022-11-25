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Промышленный каркас России: что известно о новейших разработках «Ростеха»

Игорь Лапик
Елизавета Потейчук
20:11 25.11.2022
«Ростех» - это 40% всего гособоронзаказа. Только в этом месяце авиастроители передали Министерству обороны партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34, а также новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Невидимый луч искрит на поверхности и как бы из ниоткуда появляются контуры. Словно художник своей лазерной кистью выводит замысловатые узоры деталей новейших российских авиалайнеров.

На предприятиях «Ростех» можно заметить банки с чернилами для 3D-принтера. Сталь, алюминий, титан, различные сплавы в порошкообразном состоянии. Частицы настолько мелкие, что нужно обязательно работать в масках, беречь легкие. А в спецкамерах буквально из пыли, слой за слоем, с помощью лазера, как в печке выпекаются различные детали - монолитные, цельные, любой геометрической формы без швов или стыков.

«3D-технология позволяет сократить сроки до двух раз при проектировании продукта, расширяют возможность полета мысли конструктора», - отметил генеральный директор ЦАТ госкорпорации «Ростех» Владислав Кочкуров.

Отечественные детали для новых российских пассажирских самолетов - задача, с которой уже успешно справляются предприятия «Ростеха». От этого напрямую зависит производство флагманов гражданской авиации: МС-21, Sukhoi Superjet, ТУ-214 и других самолетов и вертолетов.

На заводе «Электроприбор», где в 90-е выпускали автомагнитолы и швейные машинки, удалось наладить по-настоящему ювелирное производство лазерных гироскопов для нашей авиации. Уникальный материал «ситалл», как бриллиант проходит огранку, прежде чем стать основой сверхточного прибора.

В целом гироскопы есть практически во всех приборах, которые перемещаются, ездят, летают. Есть они и в мобильниках всех, благодаря им изображение переворачивается. Главное отличие отечественного авиационного гироскопа нового поколения в том что, в нем отсутствуют какие-либо подвижные части, что делает его более точным, надежным и долговечным.

«Около 15 лет назад предприятия ориентировались на потребности авиационного рынка. На тот момент задача казалась амбициозной и практически невыполнимой. За эти годы удалось переоснаститься, а самое главное - научить кадры», - объяснил замдиректора по производству ПАО «Электроприбор» госкорпорации «Ростех» Алексей Белов.

«Ростех» - это 40% всего гособоронзаказа. Только в этом месяце авиастроители передали Министерству обороны партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34, а также новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Кроме того, на авиазаводе в Казани возобновлено производство грациозных и сверхдальних стратегических ракетоносцев «Белый лебедь».

«Ростех» - это самолеты, танки, самоходки, комплексы ПВО и тяжелые огнеметные системы. Детища госкорпорации - ударный беспилотник «Охотник», дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет», которые уже успешно проявили себя в ходе спецоперации на Украине.

Параллельно с оборонкой налажен выпуск высокотехнологичных продуктов гражданского назначения. Среди них прибор «Розыск-Nano» для выявления угнанных машин в общем потоке, а также станция тропосферной связи «Гроза», позволяющая обеспечить скоростной интернет в горах и любом другом труднодоступном месте. Сегодня «Ростех» - это промышленный каркас страны, который скрепляет около 800-сот предприятий различной направленности.

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