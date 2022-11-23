В «Ростехе» допустили возможность появления беспилотных РСЗО

Глава госкорпорации отметил, что роботизация военной техники - один из ключевых трендов последних лет.

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Развитие и повсеместное применение беспилотной техники для нужд армии может коснуться и реактивной артиллерии. Так, вполне допустимо, что реактивные системы залпового огня могут стать беспилотными. С таким заявлением в преддверии 15-летнего юбилея российской госкорпорации «Ростех» выступил глава Сергей Чемезов.

В интервью с ТАСС он отметил, что одним из основных направлений в военном деле стала роботизация.

«Беспилотными могут стать и другие виды техники, те же РСЗО. Почему нет? Роботизация военной техники - один из ключевых трендов последних лет», - приводит его слова агентство.

Вместе с тем Чемезов рассказал о существенной значимости в современных боевых конфликтах беспилотных аппаратов. Это показал и опыт проведения специальной военной операции.

«Боевой опыт, безусловно, бесценен как для разработчиков военной техники, так и для военных. Благодаря нему некоторые тенденции становятся очевидными. Например, он показал, что в современных вооруженных конфликтах большую роль имеют беспилотники, причем как летательные аппараты, так и наземные дистанционно управляемые и автономные системы», - пояснил он.

Глава «Ростеха» отметил роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», говоря о разработанных компанией наземных беспилотных системах.

Ранее военный историк Андрей Союстов в эфире «Звезды» рассказал о боевых возможностях российского БПЛА-камикадзе «Ланцет». По его словам, беспилотники оказались настолько эффективны против боевой техники, что о них начали писать в западных СМИ.