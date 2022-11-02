Глава Минобороны Британии: в стране истребителей F-35 больше, чем обученных пилотов

Как сообщает Sky News, в настоящее время на вооружении ВВС Британии находятся 23 истребителя F-35 и еще три самолета страна направила в США.

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В Великобритании количество истребителей пятого поколения F-35 превышает число обученных пилотов, способных управлять ими. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.

Уоллес передал комитету палаты Лордов, что у Соединенного Королевства не хватает пилотов для управления даже имеющимися истребителями, отметив, что данная проблема обусловлена задержками при их обучении и новизной самолетов.

Как сообщает ТВ-канал, в настоящее время на вооружении ВВС Британии находятся 23 истребителя F-35 и еще три самолета страна направила в Соединенные Штаты Америки. Изначально в планах у Великобритания было закупить 138 летательных средств этой модели.

Ранее в 388-м авиационном крыле ВВС США сообщили, что истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на авиабазе Хилл в американском штате Юта. Отмечается, что пилот успел катапультироваться. О причинах крушения самолета не сообщалось.