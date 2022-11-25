Путин заявил о необходимости создать программу помощи с трудоустройством для бойцов СВО

Бойцы, которые были ранены в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах, сказал глава государства.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти займутся созданием отдельной программы помощи с будущим трудоустройством для бойцов специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, бойцы, которые были ранены в ходе спецоперации, будут привлекаться к работе в военкоматах.

«Надо, в принципе, делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Нужно делать отдельную программу, и мы это сделаем», - сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих - участников СВО.

Немногим ранее Владимир Путин отметил, что Минобороны России старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации.

Кроме того, российский лидер указал, что нацистский режим использует украинцев как пушечное мясо в боевых действиях. При этом тех, кто отказывается исполнять указы, расстреливают перед строем.