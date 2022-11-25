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Путин заявил, что МО РФ старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации

Андрей Аркадьев
18:20 25.11.2022
Данная тема каждый день обсуждается с оборонным ведомством, добавил глава государства.
Путин заявил, что МО РФ старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. Данная тема каждый день обсуждается с оборонным ведомством, добавил глава государства.

«Говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что участники спецоперации очень достойно несут службу. На встрече с матерями военнослужащих Путин пообещал учесть все озвученные пожелания.

Также он констатировал, что все люди смертны и когда-нибудь покинут этот мир, вопрос в том, как они жили.

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