Путин: Россия добьется своих целей

Об этом президент сказал в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязательно добьется своих целей. Об этом он сказал в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой.