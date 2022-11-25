Путин пообещал обсудить систему льгот для оборонявших Донбасс с 2014 года его жителей

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пообещал рассмотреть возможность ввести льготы для жителей Донбасса, которые защищали его территорию с 2014 года. Российский лидер отметил, что система льгот уже действует на всех присоединенных территориях.

«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганской, Донецкой и других территорий (присоединенных к РФ в ходе референдума. - Прим. ред.). Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года. Там минимум три-четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования введем», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой.