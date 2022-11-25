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Президент России Владимир Путин заявил, что нацистский режим использует украинцев как пушечное мясо в боевых действиях. При этом тех, кто отказывается исполнять указы, расстреливают перед строем.

«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, в этом смысле нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им все поставляет и платит, используют их как пушечное мясо на самом деле. Там с потерями не считаются», - отметил президент в ходе встречи с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.

Вместе с тем глава государства заявил, что, учитывая, что все люди смертны, важно то, как они проживают свои жизни. Владимир Путин был тронут историей солдатской матери из ЛНР, сын которой погиб смертью храбрых в Луганской Народной Республике, отражая атаку украинских боевиков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих.