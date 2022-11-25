Путин назвал Россию уникальной цивилизацией

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Россия - это уникальная цивилизация, ее люди научились за столетия уважать друг друга и вместе преодолевать трудности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Россия в целом уникальная цивилизация, где бок о бок тысячу лет живут люди разных национальностей, этносов, религий. И уникальность заключается в том, что за эти столетия совместного проживания люди друг с другом не просто нашли общий язык, а научились уважать обычаи и религию друг друга, вместе праздновать и, если приходят тяжелые времена, вместе преодолевать эти тяжелые времена», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой.