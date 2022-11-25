Массаж сердца и боевые травмы: в госпитале Бурденко проходят мастер-классы по оказанию помощи раненым

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В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве проходит конференция «Огнестрельная рана. Современные организационные и клинические аспекты». Мероприятие посвящено хирургии современных вооруженных конфликтов и направлено на обучение специалистов, обсуждение клинических и практических аспектов лечения огнестрельных ранений, а также коммуникацию с отечественными производителями.

Кроме того, в рамках конференции проходят мастер-классы, посвященные современным аспектам оказания помощи раненым, масштабная выставка новых российских технологий, а также открыто пространство для обмена профессиональным опытом.

Так, в рамках выставки, в частности, представлен прибор, который позволяет отслеживать правильность выполнения массажа сердца пострадавшему. Как объяснил «Звезде» представитель компании-производителя, зеленый свет датчика указывает, что массаж выполняется верно, желтый - нажатия на грудную клетку слабые, красный - массаж выполняется неправильно.

Ранее «Звезда» показала, как раненым бойцам заменяют конечности в госпитале Бурденко. В главном военном госпитале страны придумали, каким образом помочь пациенту с помощью 3D-технологий и стволовых клеток.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов