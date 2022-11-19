Импланты на 3D-принтере: как раненым бойцам заменяют конечности в госпитале Бурденко

С помощью генетического материала пациента медики воссоздают потерянную конечность, которую соединяют с имплантом, изготовленным на 3D-принтере.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военные врачи внедрили новый уникальный способ полного восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Сейчас их проводят некоторым участникам спецоперации, которые получили тяжелые травмы в боях. На данный момент такой технологией не обладает никто, кроме специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

На операционном столе - боец, который получил тяжелое огнестрельное минно-взрывное ранение. Потерял фрагмент кости и кожи. В главном военном госпитале страны придумали, каким образом помочь пациенту с помощью 3D-технологий и стволовых клеток.

Был разработан искусственный имплантат, который сейчас вживляют в тело оперируемого. Процесс долгий и скрупулезный. Главное - ничего не упустить. Такая операция может длится больше 11 часов. Все зависит от характера ранения.

Пациента из зоны специальной военной операции в госпиталь доставили две недели назад. От стопы, говорят врачи, ни осталось практически ничего. Но за короткое время опытным хирургам удалось полностью восстановить конечность. При положительном результате лечения пострадавший вернется в строй уже через 4 месяца.

Операция разделена на два этапа. Первый полностью проходит в лаборатории. С помощью генетического материала пациента медики воссоздают потерянную конечность которую соединяют с имплантом, изготовленным на 3D-принтере.

«Методика замещения 3D-дефектов при обычных переломах – уже имеет место быть. Однако при огнестрельных дефектах такого никогда никто не применял. Мы являемся первыми», - сказал начальник операционного отделения Главного военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко Игорь Хоменец.

Госпиталь имени Бурденко первым начал использовать эту технологию. Врачи считают, что она должна стать прорывной в военной медицине.

«Раньше такие технологии использовались только в зарубежном исполнении. Но на сегодняшний день мы смогли заместить эту технологию, усовершенствовать и улучшить ее», - заместитель начальника Главного военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань.

Военные врачи уже провели больше двадцати успешных операций по замене конечностей с помощью 3D-моделирования. Некоторые их пациенты вернулись к выполнению боевых задач в зону спецоперации.