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Более 6 часов в открытом космосе: Прокопьев и Петелин успешно вернулись на борт МКС

Максим Крюков
00:41 18.11.2022
Российские космонавты подготовили радиатор для дооснащения «Науки» и смонтировали на модуле средства крепления крупногабаритных объектов.
Более 6 часов в открытом космосе: Прокопьев и Петелин успешно вернулись на борт МКС
© Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился почти шесть с половиной часов. Прямая трансляция с Международной космической станции (МКС) велась на YouTube-канале Роскосмоса.

«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля "Наука". На "Рассвете" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установили адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры, стравили консервационное давление азота, вакуумировали гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника и демонтировали шесть стяжек с него», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Космонавты также установили блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтировали на «Науке» средства крепления крупногабаритных объектов.

Ранее стало известно, что Россия осуществит первый в следующем году пилотируемый пуск 16 марта. К Международной космической станции отправится корабль «Союз МС-23». При этом грузовой корабль «Прогресс МС-22» запустят к МКС 16 февраля.

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