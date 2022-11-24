Обстрел осуществлен в 23:30 из населенного пункта Орловка.

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Украинские националисты подвергли очередному обстрелу Донецк в 23:30. Сообщается, что по Киевскому району города было выпущено десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Обстрел осуществлен из населенного пункта Орловка.

Информацию приводит представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:30 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров», - написало представительство ДНР в Telegram-канале.

Немногим ранее председатель Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что под видом гуманитарных проектов некоторые зарубежные НПО занимаются закупкой средств поддержки украинской армии.

Он привел пример взаимодействия объединения «Ковчег», действующего с февраля в Венгрии и имеющего своих представителей в более чем 40 странах с американской НПО «Русская Америка за демократию в России».