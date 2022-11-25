80 лет «Нормандии-Неман»: как сражался с нацистами легендарный французский авиаполк

В годы войны летчики авиаполка совершили более 5 000 вылетов и сбили больше 200 вражеских самолетов. Об истории «Нормандии - Неман» рассказала корреспондент Наталья Жадько.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К цели вела их одна тропа, навеки сроднила их. Небо одно, и одна судьба, один парашют на двоих. А пуля шальная пробила бак, и день захлестнула мгла. Пилот стал серьезным: «дело – табак». Механик вздохнул: «дрянь дела!»

Второклассники рассказывают балладу про двух боевых товарищей: советского механика Владимира Белозуба и его напарника – французского летчика Мориса де Сейна. Они вместе разбились на самолете, подбитым немцами. Оба входили в состав авиаполка «Нормандия-Неман».

В 1942 году генерал Шарль де Голль предложил советскому руководству помощь: направить в СССР французских летчиков – 14 пилотов и 58 механиков. 25 ноября генерал-лейтенант авиации Федор Фалалеев и глава военной миссии «Сражающейся Франции» бригадный генерал Эрнест Пети подписали соглашение о формировании «Нормандии».

К 80-летней годовщине создания легендарной эскадрильи Министерство обороны впервые опубликовало исторические документы. Здесь 14 пунктов под грифом «секретно». В них прописаны условия пребывания французских пилотов, обязанности сторон по снабжению и обмундированию.

«Эта истребительная эскадрилья распоряжением командующего ВВС Красной Армии должна быть включена в состав одного из соединений ВСС Красной Армии с полным подчинением командиру этого соединения», - говорится в документах.

В декабре началась боевая и летная подготовки. Добровольцы «Нормандии» быстро освоили выделенные им «ЯКи». А уже в марте 1943 эскадрилью направили на Западный фронт, где она вошла в состав 303-й истребительной авиационной дивизии. В апреле французы бок о бок с советскими военными начали сражаться против фашистов.

«Их переучивали на советских истребителях, сначала на ЯК-1, потом на ЯК-3, и так далее, несколько месяцев. У них было достаточно много часов налета. И в этом секрет эффективности этого соединения», - пояснил заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.

«Нормандцы» рвались в бой и считали день потерянным, если провели его без вылетов. Да и командование отмечало слаженную, а главное успешную совместную работу французских и советских летчиков. Но на войне без потерь не обходилось ни на земле, ни в воздухе. После очередного вылета с боевого задания обратно не вернулись трое, среди них замкомандира эскадрильи. Всего за два года сражений погибли 42 добровольца из Франции. Все они принимали участие в важнейших стратегических операциях на фронте.

«Французы участвовали вместе с Западным фронтов ВВС 1-й воздушной армии в Спас-Деменской операции, в освобождении Смоленска - в Смоленской операции. Приняли они и участие в операции "Багратион", которая была связана с нашим наступлением и освобождением всей Белоруссии», - рассказал военный историк Дмитрий Хазанов.

За боевые заслуги и мужество, проявленные французами в прорыве обороны противника на реке Неман в Литве, уже не эскадрилья, а целый полк «Нормандия» заработал в 1944 году вторую часть своего названия - «Неманский».

За годы войны летчики совершили свыше пяти тысяч вылетов. Было почти 900 боев, в ходе которых пилоты сбили больше 200 вражеских самолетов. В память о боевом братстве французских и советских летчиков, которые входили в состав эскадрильи «Нормандия-Неман», в Москве в 2007 году появился мемориал. Два воина, идущие по взлетно-посадочной полосе после успешного боевого вылета. Один – француз с шарфом, второй - наш, в летной куртке. Подобный памятник есть и во Франции в пригороде Парижа и оба – как символ единства двух народов, отстоявших в годы войны право на мирное будущее.

Последнее сражение «Нормандии-Неман» было в апреле 1945. А уже 15 июня пилоты вылетели из Советского Союза. После войны боевые товарищи - французские и советские офицеры - еще долго встречались и поддерживали друг с другом связь. В 2019 году скончался последний ветеран полка – авиамеханик Андре Пейрони. О подвигах своих героев продолжали рассказывать их родственники.

В 2016 году дочь одного из французских летчиков Мориса Гидо – Анн-Мари Гидо – передала в Россию, по завещанию отца, его личные вещи. Сейчас у нас есть, по сути, уникальная возможность прикоснуться, например, к летным часам. Сотрудники музея сказали даже не дышать, пока держим их в руках. Кроме этого, здесь можно увидеть медали, награды, летные книжки, фотографии и даже очки.

«Эти вещи, как и многие другие для нас, как для музейщиков Музея Победы, являются бесценными. Аналогам этим личным вещам Мориса Гидо просто не существует, кроме тех, которые, конечно же, хранятся в семье. Поэтому мы очень горды», - поделился специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Указами Президиума Верховного Совета СССР полк «Нормандия-Неман» наградили орденами Красного Знамени и Александра Невского. За мужество и героизм, проявленные в сражениях, советское командование вручило ордена французским ассам. Четверо получили звание Героев Советского Союза – младший лейтенант Жак Андре, старшие лейтенанты Марсель Альбер, Роланд де ля Пуап и Марсель Лефевр. Последний из них - посмертно.