Вместе против гитлеровцев: опубликованы документы о героях французской авиаэскадрильи «Нормандия - Неман» в рядах Красной Армии

Военное ведомство, в частности, обнародовало соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной Армии, материалы о летной подготовке в Советском Союзе и боевой работе летчиков-истребителей, а также выписки из личных дел французских пилотов.

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Министерство обороны России обнародовало уникальные документы, посвященные 80-летию создания авиационной части «Нормандия - Неман». Так, 25 ноября 1942 года между командованием ВВС Красной Армии и руководством Военной миссии патриотического движения «Сражающаяся Франция» было подписано соглашение о формировании на территории СССР французской истребительной эскадрильи, которая была переформирована в авиаполк «Нормандия-Неман».

Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943-го по 9 мая 1945-го года эскадрилья «Нормандия», а далее полк «Нормандия - Неман» прошли боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Французские летчики совершили более 5200 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолетов.

В частности, Минобороны рассекретило соглашение, подписанное заместителем командующего ВВС РККА генерал-лейтенантом авиации Федором Фалалеевым и главой Военной миссии Сражающейся Франции бригадным генералом Эрнестом Пети. Согласно документу, стороны договорились об отправке в СССР французской истребительной эскадрильи для совместных действий с ВВС Красной Армии против гитлеровцев. Кроме того, в 1942 году генерал-лейтенант авиации Федор Фалалеев направил доклад Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину, где сообщил о предложении передать ВВС Красной Армии ряд новинок со стороны капитана Мирлеса.

«Капитан Мирлес - член Военной миссии, являясь большим специалистом по антиобледенителям, предложил безвозмездно передать ВВС Красной Армии ряд своих изобретений и новинок, позаимствованных им в английских ВВС», - сказано в докладе.

Кроме того, военное ведомство РФ получило свидетельства о боевой подготовке в СССР французских летчиков. Из опубликованного расписания занятий с личным составом авиаэскадрильи «Нормандия» в период с 5 по 10 января 1943 года следует, что с французскими пилотами постоянно проводились занятия по дисциплинам «формуляр самолета Як-1», «конструкция самолета Як-1», «эксплуатация самолета и его ремонт», «эксплуатация мотора, его ремонт», «техническая терминология». При этом военнослужащие занимались физической и огневой подготовкой. Кроме того, ежедневно французские пилоты изучали русский язык.

Более того, исходя из русского перевода письма начальнику штаба ВВС Красной Армии генерал-лейтенанту авиации Федору Фалалееву от 17 марта 1943 года, глава Военной миссии Сражающейся Франции бригадный генерал Эрнест Пети благодарил советскую сторону за качественную подготовку французских пилотов. Кроме того, в распоряжении Минобороны оказались сведения о подвигах летчиков полка. Так, самым результативным французским ассом стал Герой Советского Союза старший лейтенант Марсель Альбер.

«Участник Отечественной войны с 15 марта 1943 года. За это время им лично произведено 188 боевых вылетов. При выполнении боевых заданий произвел 55 воздушных боев, в которых лично сбил 21 самолет и один подбил. Из общего числа 21 сбитого и одного подбитого: бомбардировщиков - 10, истребителей - 12», - следует из наградного материала Альбера.

По информации из доклада члена военного совета ВВС Красной Армии генерал-полковника авиации Николая Шиманова от 18 июня 1945 года, после окончания Великой Отечественной войны на аэродроме немецкого города Штутгарт состоялись торжественные проводы французских пилотов на свою Родину. Как следует из документа, летчики-истребители отправились домой на 41 боевом самолете Як-3, переданных СССР в дар Франции.

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