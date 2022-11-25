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В Минфине допустили обмен замороженных активов на российские бумаги

Алексей Курильченко
13:20 25.11.2022
Также ведомство сообщило об обсуждении легализации майнинга в РФ.
В Минфине допустили обмен замороженных активов на российские бумаги
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Globallookpress
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В российском Министерстве финансов РФ допустили возможность обмена еврооблигаций на российские ценные бумаги, но на данный момент окончательное решение не принято. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены, но не всех это сегодня устраивает», - заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Также министр сообщил, что ведомство работает над вопросом легализации майнинга криптовалют в России.

«Этот рынок есть, часть наших граждан держит криптокошельки, все это находится в зарубежной инфраструктуре, никак это не регулируется. Надо начинать с малого, начинаем с майнинга», - сказал Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ не намерено полностью уходить от привязки к доллару. Он объяснил, что многие российские экспортные товары - биржевые, что означает долларовые котировки на уровне мирового рынка.

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