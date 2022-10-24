Силуанов объяснил, почему Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Министр финансов заявил, что Россия не планирует полностью отказываться от привязки к доллару.

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Министерство финансов РФ не намерено полностью уходить от привязки к доллару. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, отметив, что многие российские экспортные товары - биржевые, что означает долларовые котировки на уровне мирового рынка.

Тем не менее дедолларизация набирает обороты, что явно сказывается на некоторых экономических решениях Москвы. Так, в настоящее время планируется проводить постоянный перерасчет в рубли в области налогообложения.

«Совсем обойтись без доллара вряд ли получится... Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли», - указал министр в интервью РБК.

Первые шаги на этом пути уже сделаны: отсечка по акцизу на жидкую сталь ранее составляла $300 за тонну, а теперь она будет равна 30 тысячам рублей. Силуанов также добавил, что там, где возможно полностью перейти на рублевые котировки, этот переход однозначно будет осуществлен.