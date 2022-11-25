Тайные фонды на Филиппинах используют не связанные с безопасностью ведомства

По данным аудиторской проверки, при экс-президенте Филиппин в 2021 году секретные фонды правительства получили 4,5 миллиарда филиппинских песо.

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Секретные фонды на внутренние и разведывательные расходы используются министерствами и ведомствами на Филиппинах, не имеющими никакого отношения к государственной безопасности и правоохранительной деятельности. Об этом говорят данные аудиторской проверки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, при бывшем президенте Филиппин Родриго Дутерте в 2021 году секретные фонды правительства получили 4,5 миллиарда филиппинских песо (около 79,4 миллиона долларов США).

В октябре нынешнего года депутат филиппинского парламента Эдсель Лагман, который сейчас является главой Либеральной партии Филиппин, заявил, что «проблема в использовании секретных фондов в окружении таинственности, а предполагаемые проверки аудиторской комиссией не могут быть раскрыты конгрессу и общественности».

Как считает Лагман, практика секретности фондов «питает коррупцию, и чем больше объем фондов, тем больше возможностей для коррупционных доходов».

На будущий год нынешнее правительство Филиппин запросило 9,2 миллиарда песо (162,3 миллиона американских долларов) для секретных фондов. Министерство образования, которое возглавляет по совместительству вице-президент Сара Дутерте, являющаяся дочерью бывшего президента Филиппин, получит из секретных фондов 150 миллионов песо (2,6 миллиона долларов США) по программе национальных расходов.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос заявлял о том, что страна ведет переговоры с Российской Федерацией о покупке топлива и удобрений в соответствии с собственными национальными интересами. По словам филиппинского лидера, на фоне санкций против России политическая сторона вопроса имеет нюансы.