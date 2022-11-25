Кремль: решения о регулярности встреч Путина с матерями военнослужащих пока не принимались
Решения о регулярности встреч президента РФ Владимира Путина с матерями российских военнослужащих пока не принимались, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Каких-то решений насчет регулярности встреч не принималось, пока это разовая встреча. Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах», - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что сегодняшняя беседа главы государства с матерями военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, будет обстоятельной и пройдет в свободной форме. Также пресс-секретарь пообещал, что обращение Путина будет опубликовано.
Ранее представитель Кремля заявил, что в ходе предстоящего разговора будут обсуждаться те темы, которые поднимут матери военнослужащих.