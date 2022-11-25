Заказ или хулиганство: эксперт рассказал, почему происходят взломы WhatsApp

В утечке могут быть виноваты как «хулиганящие» хакеры, так и сами сотрудники компании.

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В мессенджере WhatsApp произошла крупная утечка - на продажу были выставлены данные более 500 миллионов пользователей. В распоряжении хакеров оказались номера телефонов, привязанные к аккаунтам, - среди них 10 миллионов российские. Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал «Звезде», почему происходят подобные утечки и кто может поиметь с этого выгоду.

«В России большинство номеров регистрируется на конкретные паспортные данные. Эту базу данных могут реализовать потенциальные рекламодатели - то есть это аудитория для "холодных звонков". Второе - реклама в самом WhatsApp, заработок на показе. Может быть, для мошенников это тоже интересно - будут писать, "вытягивать информацию", чтобы в будущем вытянуть деньги», - рассказал Синяков.

Эксперт полагает, что за подобные утечки могут быть ответственны как хакеры, так и сами сотрудники, обслуживающие мессенджер. При этом сам факт взлома показывает, что имеются покупатели, желающие приобрести эту базу.

«Возможно, что-то добывается под заказ, а может, просто люди хулиганили. Например, до сих пор кто-то взламывает сайты, не представляющие какой-либо ценности. Происходят подборы паролей. Возможно, на взломанных сайтах размещают рекламу, чтобы потом продать. Эти попытки взлома всего и вся - игровая площадка для хакеров, они тестируют свои возможности. Но нельзя исключать, что это сделали сотрудники WhtasApp, решившие продать базу», - рассказал эксперт.

Ранее заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что госслужащим необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp.