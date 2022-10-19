Чиновникам предложили ограничить доступ к мессенджеру WhatsApp

Ранее в Минпросвещения опровергли запрет на использование учителями иностранных мессенджеров в образовательных процессах.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Госслужащим необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в служебных целях. С такой инициативой выступил заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

«Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Минпросвещения запретило учителям использовать иностранные мессенджеры в образовательных процессах, чтобы избежать «утечки конфиденциальной информации». В Минпросвещения России эту информацию опровергли. Как объяснили в ведомстве, педагогам было только рекомендовано перейти на информационную систему «Моя школа».

* Организация Meta Platfoms владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.