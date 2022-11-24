Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии

Два министра также обсудили вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы».

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает МО РФ.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры двух министров состояли по телефону.

Стороны обсудили текущую ситуацию на севере Сирии, а также отдельные вопросы, которые связаны с продолжением реализации «Черноморской инициативы», также известной, как «зерновая сделка».

Ранее сообщалось, что Шойгу принял участие в совместном заседании глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов