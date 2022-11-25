Армия Колоть «Иглой», брать «Штурмом»: как резервисты учатся поражать цели в Сибири Мобилизованные военнослужащие в Сибири отрабатывают поражение целей «противника» из ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне в Новосибирской области проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. На кадрах, опубликованные Министерством обороны, резервисты оттачивают навыки стрельбы из ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С». Ракеты, выпущенные из ПЗРК, поражают мишени. Воздушные цели имитируют выпущенные с помощью минометного комплекса «Сани» осветительные мины. Расчеты ПТРК ведут огонь по бронетехнике «противника» с помощью управляемых ракет. ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс находится на вооружении ВС РФ, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств. Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности, комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика