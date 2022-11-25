Армия Армия Армия

Колоть «Иглой», брать «Штурмом»: как резервисты учатся поражать цели в Сибири

10:53 25.11.2022
Мобилизованные военнослужащие в Сибири отрабатывают поражение целей «противника» из ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На полигоне в Новосибирской области проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

На кадрах, опубликованные Министерством обороны, резервисты оттачивают навыки стрельбы из ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С». Ракеты, выпущенные из ПЗРК, поражают мишени. Воздушные цели имитируют выпущенные с помощью минометного комплекса «Сани» осветительные мины.

Расчеты ПТРК ведут огонь по бронетехнике «противника» с помощью управляемых ракет.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс находится на вооружении ВС РФ, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности, комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:09 В стране и мире
В Минтруде сообщили о размере индексаций пенсий неработающих с 1 января
09:13 В стране и мире
Песков заявил, что точных сроков оглашения Путиным послания ФС РФ нет
09:03 В стране и мире
Режим ограничения на полеты в 11 аэропортах РФ продлен до 3 декабря
05:58 Армия
Видео
Освобожденный солдат рассказал о главном издевательстве в украинском плену
03:29 Армия
Видео
Военному госпиталю Минобороны России исполнилось 60 лет
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.