Опрос ФОМ: большинство россиян хорошо оценивают деятельность Путина

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Фонд «Общественное мнение» провел опрос об отношении россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Опрос показал, что 79% положительно оценивают его работу и 77% доверяют ему.

На вопрос, как президент работает на своем посту, 79% ответили «хорошо» и 10% выразили противоположное мнение. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Также в рамках опроса исследователи спросили об уровне доверия российских граждан к Путину. Оказалось, что 77% ему доверяют, 14% не доверяют. Другие опрошенные не высказали мнения на этот счет.

Для опроса взяли полторы тысячи респондентов от 18 лет из 104 населенных пунктов 53 регионов России. Он проводился с 21 по 23 октября.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что Владимиру Путину доверяют более 80% россиян и более 75% одобряют его деятельность. Этот опрос проводился с 3 по 9 октября 2022 года.