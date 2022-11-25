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Дождь из мин: кадры работы российского автоматического миномета в зоне спецоперации

10:45 25.11.2022
В российском оборонном ведомстве сообщили, что 82-мм миномет «Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с боевой работой расчета 82-мм автоматического миномета «Василек» в зоне спецоперации. Минометчики мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР громят украинских боевиков. 

«Огнем миномета уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, поражается пехота противника, как на открытой местности, так и в полевых укрытиях», - говорится в сообщении. 

При этом разведка целей и корректировка огня осуществляются при помощи запущенного в воздух беспилотника. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что «Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории.

Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации - 300-миллиметровые реактивные снаряды летят на голову украинских нацистов. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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