Дождь из мин: кадры работы российского автоматического миномета в зоне спецоперации
Минобороны России показало видео с боевой работой расчета 82-мм автоматического миномета «Василек» в зоне спецоперации. Минометчики мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР громят украинских боевиков.
«Огнем миномета уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, поражается пехота противника, как на открытой местности, так и в полевых укрытиях», - говорится в сообщении.
При этом разведка целей и корректировка огня осуществляются при помощи запущенного в воздух беспилотника.
В российском оборонном ведомстве добавили, что «Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории.
Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации - 300-миллиметровые реактивные снаряды летят на голову украинских нацистов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов