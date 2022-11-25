От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации
В зоне специальной военной операции работает расчет РСЗО Западного военного округа. Разведка передала полученные с помощью беспилотника координаты целей противника. «Смерч» вот-вот обрушится на него. Пусковая установка реактивной системы залпового огня выезжает на боевую работу.
«"Смерч" прибывает на огневую позиции. Будем наблюдать, как система разворачивается из походного в боевого положение», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.
С командного пункта по радиосвязи командир батареи координирует расчет. На месте бойцы понимают друг друга без слов.
Разматывается бабина выносного пульта. Пуск будет производиться удаленно. Наводчик показывает, что готов. Стартовым ключом выполняется активация: залпом или одиночными - в зависимости от поставленной задачи. «Смерч» способен достать цели в глубине обороны - на дальности до 90 километров.