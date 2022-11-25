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От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:00 25.11.2022
Данная РСЗО способна достигнуть цель в глубине обороны - на дальности до 90 километров, работая по скоплениям вражеских  войск, транспортным узлам, укрепрайонам.
От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации
© Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне специальной военной операции работает расчет РСЗО Западного военного округа. Разведка передала полученные с помощью беспилотника координаты целей противника. «Смерч» вот-вот обрушится на него. Пусковая установка реактивной системы залпового огня выезжает на боевую работу.

«"Смерч" прибывает на огневую позиции. Будем наблюдать, как система разворачивается из походного в боевого положение», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

С командного пункта по радиосвязи командир батареи координирует расчет. На месте бойцы понимают друг друга без слов.

Разматывается бабина выносного пульта. Пуск будет производиться удаленно. Наводчик показывает, что готов. Стартовым ключом выполняется активация: залпом или одиночными - в зависимости от поставленной задачи. «Смерч» способен достать цели в глубине обороны - на дальности до 90 километров.

© ТРК "Звезда"

Система особенно эффективна при работе, что называется, по площадям: скоплениям вражеских  войск, транспортным узлам, укрепрайонам. Так же быстро, как развернулись, расчет сворачиваются из боевого положения в походное.

«После каждого пуска меняем позиции. На старые не возвращаемся, чтобы противник нам не нанес удар», - пояснил командир расчета Евгений.

Боевое слаживание расчетов производилось до начала спецоперации. Каждый друг друга знает и может заменить. Расчеты реактивной артиллерии ЗВО несут постоянное дежурство вдоль линии соприкосновения. От получения задачи до сокрушительного удара - не больше 10 -15 минут.

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