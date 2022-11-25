От задачи до удара - 15 минут: боевая работа «Смерча» в зоне спецоперации

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Система особенно эффективна при работе, что называется, по площадям: скоплениям вражеских войск, транспортным узлам, укрепрайонам. Так же быстро, как развернулись, расчет сворачиваются из боевого положения в походное.

«После каждого пуска меняем позиции. На старые не возвращаемся, чтобы противник нам не нанес удар», - пояснил командир расчета Евгений.

Боевое слаживание расчетов производилось до начала спецоперации. Каждый друг друга знает и может заменить. Расчеты реактивной артиллерии ЗВО несут постоянное дежурство вдоль линии соприкосновения. От получения задачи до сокрушительного удара - не больше 10 -15 минут.