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«Кто разрешил ему это делать?»: Иншаков объяснил, как можно было избежать гибели актера Урбанского на съемках фильма

Елизавета Потейчук
15:05 24.11.2022
Сцена снималась с нескольких дублей, первые три из которых прошли удачно, а четвертый стал роковым.
© Видео: Мосфильм © Фото: Мосфильм
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Киностудия «Мосфильм» опубликовала архивные кадры, раскрывающие тайну трагической гибели актера Евгения Урбанского прямо на съемочной площадке. Так, на съемках киноленты «Директор» в Узбекистане автомобиль главного героя, роль которого исполнял Урбанский, должен был эффектно «спрыгнуть» с песчаного бархана. Сцена снималась с нескольких дублей, первые три из которых прошли удачно, а четвертый стал роковым - машина перевернулась.

Так, каскадер, находившийся за рулем, выжил, а знаменитый актер скончался в больнице в возрасте 33 лет. Актер и каскадер Александр Иншаков в беседе со «Звездой» объяснил, что Урбанский мог сам настоять на том, чтобы участвовать в столь опасной сцене, хотя делать это ему было и не обязательно.

«Этот трюк должен был выполнять в любом случае не Урбанский. Я видел этот материал. Кто разрешил ему это делать? Но на тот момент Урбанский был значимой величиной, мог настоять на своем. Он парнем жестким был, любил некоторые вещи делать сам», - говорит каскадер.

Иншаков также заметил, что трагическая кончина Урбанского стала результатом непрофессионального подхода к работе, так как, по его мнению, нужно было работать с несколькими камерами и использовать так называемый каркас безопасности.

«Был бы каскадер - все было бы нормально. Не было страховки, поэтому во время прыжка он ударился головой. Надо было жестко фиксировать человека. Знающий каскадер или автомобилист должен знать, как застраховаться от вещей - они крепят каркас безопасности», - пояснил он.

Напомним, в прошлом году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках актера Алека Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Женщина умерла в больнице, режиссер получил ранения.

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