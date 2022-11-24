«Кто разрешил ему это делать?»: Иншаков объяснил, как можно было избежать гибели актера Урбанского на съемках фильма
Киностудия «Мосфильм» опубликовала архивные кадры, раскрывающие тайну трагической гибели актера Евгения Урбанского прямо на съемочной площадке. Так, на съемках киноленты «Директор» в Узбекистане автомобиль главного героя, роль которого исполнял Урбанский, должен был эффектно «спрыгнуть» с песчаного бархана. Сцена снималась с нескольких дублей, первые три из которых прошли удачно, а четвертый стал роковым - машина перевернулась.
Так, каскадер, находившийся за рулем, выжил, а знаменитый актер скончался в больнице в возрасте 33 лет. Актер и каскадер Александр Иншаков в беседе со «Звездой» объяснил, что Урбанский мог сам настоять на том, чтобы участвовать в столь опасной сцене, хотя делать это ему было и не обязательно.
«Этот трюк должен был выполнять в любом случае не Урбанский. Я видел этот материал. Кто разрешил ему это делать? Но на тот момент Урбанский был значимой величиной, мог настоять на своем. Он парнем жестким был, любил некоторые вещи делать сам», - говорит каскадер.
Иншаков также заметил, что трагическая кончина Урбанского стала результатом непрофессионального подхода к работе, так как, по его мнению, нужно было работать с несколькими камерами и использовать так называемый каркас безопасности.
«Был бы каскадер - все было бы нормально. Не было страховки, поэтому во время прыжка он ударился головой. Надо было жестко фиксировать человека. Знающий каскадер или автомобилист должен знать, как застраховаться от вещей - они крепят каркас безопасности», - пояснил он.
Напомним, в прошлом году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках актера Алека Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Женщина умерла в больнице, режиссер получил ранения.