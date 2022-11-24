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«Компании явно не в убытке»: эксперт о обращении в ГП о проверке страховщиков

Алексей Курильченко
09:40 24.11.2022
В Генпрокуратуру было направлено обращение, в котором утверждается, что страховые компании на выплачивают пострадавшим автомобилистам определенную законом сумму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в Генпрокуратуру РФ запрос на проверку эффективности ОСАГО. ПО мнению депутата, страховщики не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой» оценил предложение Миронова.

«Я думаю, что это обращение полностью оправдано, поскольку страховые компании действительно в общей сумме выплачивают меньшие суммы компенсации, чем должны... Если страховые компании призывают расширить тарифные коридоры, при этом тратя на "операционные расходы"- себе на карман - гораздо больше денег, чем разрешает закон, то возникает вопрос», - рассказал Кадаков.

При этом страховщики, по мнению главреда, должны проводить ремонт застрахованного автомобиля. Но зачастую компании просто дают владельцу деньги и предлагают отремонтировать машину самостоятельно. Причем этой суммы - на фоне повышения цен на запчасти - явно недостаточно для полноценного ремонта.

«Поэтому компании явно не в убытке, а остаются "в шоколаде", потихоньку обкрадывая автомобилистов. В это случае, я всецело поддерживаю обращение», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что российские страховые компании стали чаще отказывать в выплатах участникам ДТП из-за подставных аварий. В столице и регионах орудуют банды мошенников, которые подстраивают столкновения и зарабатывают на этом сотни тысяч рублей. Те же, кто действительно имеет право на компенсацию, оказываются ни с чем или вынуждены в суде отстаивать свои интересы.

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